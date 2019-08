Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 020819-731: Zeugen nach Auseinandersetzung gesucht

Gummersbach (ots)

Nach einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern in der Straße "Am Fahrlöh" sucht die Gummersbacher Kriminalpolizei nach Zeugen. Gegen 18.10 Uhr meldeten Passanten der Polizei eine Auseinandersetzung auf offener Straße, wobei einer der Männer mit nacktem Oberkörper umherlief und kleinere, blutende Verletzungen aufwies. Diesen Mann, einen in Gummersbach wohnenden 44-Jährigen, konnte die Polizei wenig später antreffen. Seinen zwei Jahre älteren Kontrahenten traf eine Polizeistreife wenig später in der Nähe an. Sie nahmen den 46-Jährigen vorläufig fest - es besteht der Verdacht, dass dieser den 44-Jährigen mit einem Gegenstand angegriffen und dessen Handy geraubt hat. Die Aussagen der Beteiligten sind allerdings widersprüchlich. Zum Zeitpunkt des Vorfalls sollen mehrere Autos an dem Ort der Auseinandersetzung vorbeigefahren sein. Zeugen werden gebeten sich mit dem Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 81990 in Verbindung zu setzen.

