Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Einbrecher stehlen teuren Schmuck

Kaiserslautern (ots)

Einbrecher hatten es am Sonntagabend in einer Wohnung in der Medicusstraße auf Schmuck abgesehen. Die Diebe brachen zwischen 17 Uhr und 21 Uhr in die Wohnung ein. Wie sie in das Mehrfamilienhaus gelangten ist aktuell nicht geklärt. Die Wohnungstür im ersten Obergeschoss hebelten sie auf. Die Einbrecher durchwühlten sämtliche Räume. Sie stahlen hochwertigen Schmuck. Der Wert ihrer Beute lässt sich bislang noch nicht beziffern. Durch den Einbruch verursachten die Täter Sachschaden, den die Polizei auf etwa 500 Euro schätzt. Zeugen, die am Sonntagabend Verdächtiges wahrgenommen haben oder Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2620 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

