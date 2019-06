POL-PDLU: Verdächtige Person an Schule gemeldet

Polizeidirektion Ludwigshafen

Am Montagnachmittag wird gegen 15:00 Uhr eine verdächtige Person in Frankenthal in der Nähe der Gymnasien gesichtet. Vorsorglich werden die Schülerinnen und Schüler in den Schulen belassen, bis der Bereich durch die Polizei überprüft wird. Die verdächtige Person kann bei einer Absuche nicht angetroffen werden. Eine Gefahr für die Schülerinnen und Schüler besteht zu keiner Zeit. Die Polizei bedankt sich bei den betroffenen Eltern, Lehrern und Schülern für das gezeigte Verständnis und die gute Zusammenarbeit.

