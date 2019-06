Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Sachbeschädigung an Bushaltestelle (18-2306)

Speyer (ots)

23.06.2019, 12:01 Uhr

Zwei unbekannte Kinder/Jugendliche im Alter zwischen ca. 10-14 Jahren beschädigten in der Kurt-Schumacher-Straße eine Glasscheibe an der Bushaltestelle vor der Kirche St. Otto, indem sie eine Glasflasche gegen die Scheibe warfen und diese hierdurch zerbrach. Anschließend flüchteten die Täter fußläufig in Richtung Im Erlich, wo sie von einem Zeugen, der die Flüchtenden kurzzeitig verfolgte, aus den Augen verloren wurden. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter Tel.-Nr. 06232-1370 oder per Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Ludwigshafen

Pressestelle

Polizeiinspektion Speyer

Telefon: 06232-137-253 (oder -0)

E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell