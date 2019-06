Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Fahren unter Drogeneinfluss

Frankenthal (Pfalz) (ots)

Am 23.06.2019, kurz nach Mitternacht, sind Polizisten mit der Unfallaufnahme im Bereich der Frankenstraße in Frankenthal beschäftigt. Währenddessen wird von einem vorbeifahrendem PKW ausgehender Cannabisgeruch wahrgenommen. Nachdem der PKW ein Rot Signal einer Ampelanlage überfährt, kann er schließlich eingeholt und angehalten werden. Kurz vor der Verkehrskontrolle entledigten sich die Insassen der von ihnen konsumierten Betäubungsmittel. Beim Fahrer werden drogentypische Ausfallerscheinungen festgestellt und ein durchgeführter freiwilliger Urintest reagiert positiv auf Betäubungsmittel. Zudem werden bei der Durchsuchung Drogen beim Fahrer aufgefunden. Dem 25-jährigen Ludwigshafener wird eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt. Da der von ihm genutzte PKW keinen gültigen Versicherungsschutz hat, wird dieser entstempelt und an der Kontrollörtlichkeit stillgelegt. Gegen den Fahrer wurden mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Der Einfluss von Alkohol oder anderen berauschenden Mitteln stellt eine Hauptunfallursache dar. Wer berauscht fährt, gefährdet nicht nur sich, sondern auch Andere. Gegen den unter Drogeneinfluss stehenden Fahrzeugführer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheitsfahrt eingeleitet.

