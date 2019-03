Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Geschwindigkeitskontrolle bei der KiTa

Sankt Julian (ots)

Eine Geschwindigkeitskontrolle hat die Polizei am Donnerstagnachmittag auf der Kreisstraße 26 in Höhe der Kindertagesstätte durchgeführt. 30 Kilometer/Stunde sind dort angeordnet um die Sicherheit der Kids insbesondere auch während des derzeitigen höheren Verkehrsaufkommens zu steigern. Bedingt durch die Baustelle auf der Hauptstraße in Sankt Julian nutzen Verkehrsteilnehmer die Umfahrmöglichkeit über den Ortsteil Gumbsweiler. Neun Verwarnungen und vier Ordnungswidrigkeiten-Anzeigen waren das Resultat der Messungen. Wichtig waren jedoch auch die begleitenden Gespräche mit den Verkehrsteilnehmern. Die von einem Fahrer gemessene doppelte Fahrgeschwindigkeit von 61 Kilometern/Stunde ergibt zwar noch nicht ein befristetes Fahrverbot aber ein Bußgeld von 80 Euro. Die Polizei wird weitere Kontrollen auf den Umfahrungsstrecken um die Baustellen durchführen.

