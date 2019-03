Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Schwertransport behindert den Verkehr

Bild-Infos

Download

Hundsbach (ots)

Über Notruf meldet am Donnerstagmorgen der Fahrer eines Schwertransportes, dass er sich soeben an der Einmündung L375/L182 festgefahren habe. Sein Gespann versperrte bei Hundsbach mehre Stunden die komplette Fahrbahn. Während eine Polizeistreife die Sicherung der Gefahrenstelle übernahm, wurde ein Bergefahrzeug bestellt. Dieses konnte allerdings den 40 Tonnen LKW Zug nicht alleine bergen. Mit Hilfe eines weiteren 70 Tonnen - Krans konnte der Tieflader schließlich angehoben und in eine günstigere Position gesetzt werden. Die Straßenmeisterei hatte während der Straßensperrung Umleitungsschilder aufgestellt. Per Verkehrswarnfunk wurde auf die Sperrung hingewiesen. Die Schäden an der Fahrbahndecke werden der Firma des LKW-Fahrers in Rechnung gestellt. Schließlich konnte er seine Fahrt mit eigener Kraft fortsetzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Lauterecken



Telefon: 06382 9110

PILauterecken@Polizei.RLP.de

https://www.polizei.rlp.de/?id=1355



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell