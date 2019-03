Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: versuchter Einbruch in Trier-Ruwer

Trier (ots)

In der Zeit vom 03.03.2019, 12:15 bis 17:30 Uhr versuchten unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in Trier, Im Paulinsgarten einzudringen. Die Täter bohrten insgesamt 3 Bohrlöcher in den Türrahmen des Haustüre und versuchten auf diese Weise die Tür gewaltsam zu öffnen. Die Täter brachen den Versuch ab und flüchteten vom Tatort.

Die Polizei bittet Zeugen die sachdienliche Hinweise geben können, sich bei der Polizei in Schweich zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Schweich

Telefon: 06502-91570

Email: pischweich@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pischweich



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell