Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Polizei Trier sucht Zeugen nach Sachbeschädigungen an diversen Pkw

Trier (ots)

In der Nacht von Samstag, den 23.02.2019, auf Sonntag, den 24.02.2019, kam es in der Windmühlenstraße und in der Salvianstraße zu mehreren Sachbeschädigungen an geparkten Pkw. Dabei wurden durch den oder die Täter mehrere Reifen zerstochen.

Wer kann Angaben zu dem Tatgeschehen oder verdächtigen Personen machen?

Rückfragen bitte an:



Polizeiwache Innenstadt



Telefon: 0651-9779-1715

www.polizei.rlp.de/pd.trier



