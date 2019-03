Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Diebesgut bei Personenkontrolle aufgefunden

Trier-Pfalzel (ots)

Am Sonntag, 03.03.2019 um 12:55 Uhr wurde ein 40-jähriger Trierer durch eine Streife der Polizeiinspektion Schweich, auf einem Wirtschaftsweg in Trier-Pfalzel, einer Personenkontrolle unterzogen. Eine Überprüfung des von ihm mitgeführten, hochwertigen Fahrrads der Marke Ghost, im Wert von 5.000 EUR, war zur Fahndung in den polizeilichen Informationssystemen ausgeschrieben. Dieses wurde im letzten Jahr bei einem Einbruch gestohlen. Bei näherer Betrachtung konnten weiterhin drei gestohlene EC-Karten bei dem Tatverdächtigen sichergestellt werden. Die Person erwartet ein Strafverfahren. Die sichergestellten Gegenstände können nun wieder an ihre Eigentümer ausgehändigt werden.

