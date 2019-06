Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Schifferstadt) Geparkte PKWs beschädigt

Schifferstadt (ots)

In der Nacht von Freitag, 21.06.2019, auf Samstag, 22.06.2019, wurde ein in der Mannheimer Straße geparkt abgestellter BMW und ein Ford mittels Graffiti beschädigt. Es entstand ein Schaden von insgesamt circa 2.300 Euro. In der gleichen Nacht wurde an einem in der Bahnhofstraße abgestellten Ford ein Rücklicht eingeschlagen. Hier entstand ein Schaden von circa 300 Euro. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung. Ein möglicher Tatzusammenhang wird geprüft. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

