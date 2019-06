Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Unfall unter Alkoholeinfluss (28-2306)

Speyer (ots)

23.06.2019, 21:10 Uhr

Ein 53jähriger VW-Fahrer touchierte beim Parken in der Straße Zum Riegel mit seinem Heckstoßfänger den Frontstoßfänger eines am Fahrbahnrand stehenden Mercedes. An beiden Fahrzeugen entstand hierdurch ein Gesamtschaden von ca. 1000EUR. Bei der anschließenden Unfallaufnahme konnte beim Unfallverursacher Atemalkohol wahrgenommen werden. Ein in seinem Einverständnis bei ihm durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,25 Promille. Dem Beschuldigten wurde deshalb eine Blutprobe entnommen, gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

