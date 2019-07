Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Hamminkeln - Verkehrsunfall mit schwerverletzter Radfahrerin

Hamminkeln (ots)

Eine 19-jährige Radfahrerin aus Hamminkeln befuhr die Bocholter Straße (L602) in Fahrtrichtung Kreisverkehr Nordbrocker Straße. In Höhe einer dortigen Tankstelle beabsichtigte sie, die Straße zu queren und übersah dabei einen in gleicher Richtung fahrenden 49-jährigen LKW-Fahrer aus Südlohn. Bei dem Zusammenstoß verletzte sich die 19-Jährige schwer am Kopf und musste mittels Rettungswagen einem Krankenhaus zur stationären Behandlung zugeführt werden. An den Fahrzeugen entstand geringwertiger Sachschaden.

