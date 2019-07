Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Grafittis am Siedweg

Weitere Zeugen gesucht

Moers (ots)

Zwischen Dienstagnachmittag, 17.00 Uhr und Mittwochvormittag, beschmierten Unbekannte einen Rohbau sowie einen Bagger am Siedweg mit Grafittis.

Eine Zeugin beobachtete am Dienstag, zwischen 18.00 Uhr und 19.00 Uhr, zwei Kinder an der Baustelle und sprach sie an. Sie gaben an, dass sie einen Flummi auf dem Grundstück suchen würden und aus Schwafheim kämen. Anschließend flüchteten sie mit Fahrrädern.

1. Kind: Junge, 10 - 12 Jahre alt, ca. 150 cm groß, schlanke Figur, kurze, blonde Haare.

2. Kind: Mädchen, 10 - 12 Jahre alt, 140 - 145 cm groß, schlanke Figur, schulterlange, braune Haare.

Beide Kinder waren mit einer kurzen Jeans und einem T-Shirt bekleidet.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Moers, Tel.: 02841 / 171-0.

