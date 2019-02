Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Diebes-Trio bricht in Tankstelle ein und erbeutet zahlreiche Zigarettenschachteln

Finnentrop (ots)

Dienstagnacht (26. Februar) haben unbekannte Täter gegen 2.50 Uhr die Schaufensterscheibe einer Tankstelle in der Attendorner Straße in Heggen mit einem noch unbekannten Gegenstand eingeschlagen. Anschließend betraten sie durch die entstandene Öffnung den Verkaufsraum und entwendetem aus einem Regal rund 300 Zigarettenschachteln. Da Zeugen beobachteten, wie sich vermutlich drei Täter in einem dunklen Pkw in Richtung Finnentrop entfernten, leitete die Polizei sofort eine Nachbereichsfahndung ein. Diese verlief negativ. Die Kriminalpolizei sicherte vor Ort die Spuren. Es entstand ein Sachschaden im viertstelligen Bereich. Zudem beläuft sich der Wert der Beute auf rund 2000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

