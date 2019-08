Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 040819-733: Einbrecher hinterlassen eine Spur der Verwüstung

Reichshof (ots)

Uhren, Schmuck und Bargeld haben Unbekannte zwischen Freitag- und Samstagabend (2./3. August, 21.00 - 21.30 Uhr) bei einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in Reichshof-Eiershagen erbeutet. Die Einbrecher hebelten zunächst eine Terrassentür des an der Bieshausener Straße gelegenen Hauses auf und durchsuchten es im Anschluss. Dabei gingen die Täter sehr rabiat vor und beschädigten unter anderem Möbel und Unterhaltungselektronik. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

