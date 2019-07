Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Rösrath - "Geisterradler" angefahren

Rösrath (ots)

Am Mittwoch ist ein 20-jähriger Rösrather an der Einmündung Bensberger Straße Ecke Wiedenhof bei einem Unfall leicht verletzt worden.

Am Nachmittag gegen 15:00 Uhr wollte gestern (17.07.) eine 23-jährige Autofahrerin von der Straße Wiedenhof auf die Bensberger Straße (L288) abbiegen. An der Einmündung übersah sie den von rechts kommenden Fahrradfahrer. Dieser war auf dem Gehweg in die falsche Richtung unterwegs, anstatt auf der gegenüberliegenden Straßenseite den Radstreifen zu benutzen.

Bei dem Zusammenstoß wurde der 20-Jährige leicht verletzt und wollte selbstständig einen Arzt aufsuchen. (shb)

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Rheinisch-Bergischer Kreis

Pressestelle

Telefon: 02202 205 120

E-Mail: pressestelle.rheinisch-bergischer-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell