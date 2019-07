Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Einbrecher legen Waschstraße lahm

Bergisch Gladbach (ots)

In der Nacht auf Mittwoch sind Unbekannte in Büroräume einer Wachstraße in Bensberg eingebrochen. Polizei sucht Zeugen.

Am Dienstagabend (15.07.) gegen 19.00 Uhr schlossen die Mitarbeiter einer Waschanlage an der Straße An der Bahn die Büroräume ordnungsgemäß ab. Am nächsten Morgen (16.07., 07.30 Uhr) stellten sie fest, dass Unbekannte eine Fensterscheibe eingeschlagen hatten und sämtliche Schränke durchsucht wurden. Zudem zogen sie ein Modem, ohne das die Anlage nicht in Betrieb genommen werden konnte. Bei dem Versuch, einen Tresor aufzuflexen, scheiterten die Täter.

Zeugen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge in dem Bereich aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02202 205-0 zu melden. (shb)

