Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Trickbetrügerinnen im Strundepark

Bergisch Gladbach (ots)

In einem Bekleidungsladen lenkten zwei Frauen eine Bergisch Gladbacherin mit Rollator ab und stahlen ihr Portemonnaie.

Am Dienstagnachmittag (16.07.) gegen 15:30 Uhr sprachen zwei Frauen die Seniorin in einem Bekleidungsgeschäft an der Kürtener Straße an. Eine Frau lenkte die Gladbacherin ab und legte Kleidungsstücke auf den Rollator. Die Zweite nutze die Gelegenheit und stahl der 78-Jährigen die Geldbörse samt Bargeld.

Die Frauen werden wie folgt beschrieben: 1. Circa 25 Jahre alt, 165cm groß, lange schwarze Haare zum Zopf gebunden, schwarze Jacke, weißes Oberteil. 2. circa 40 Jahre alt, 165 cm, blond-rötliche Haare kurze Locken.

Hinweise zu den Frauen oder verdächtigen Fahrzeugen auf dem Parkplatz des Stunde Parks nimmt die Polizei unter 02202 205-0 entgegen. (shb)

