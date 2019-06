Polizei Düren

POL-DN: Verkehrsunfall bei Wendemanöver: 23-Jährige schwer verletzt

Merzenich (ots)

Gestern kam es zu einem Verkehrsunfall, weil eine 51-Jährige beim Wenden einen Pkw übersah, der in die Gegenrichtung fuhr. Ein 19-Jähriger wurde leicht verletzt, seine Beifahrerin schwer.

Eine 51 Jahre alte Frau aus Düren fuhr gestern um 12:20 Uhr mit ihrem Auto aus Jülich in Richtung Nörvenich auf der L 264. Im Kreuzungsbereich mit der Morschenicher Straße kam es verkehrsbedingt zu einem längeren Rückstau, sodass sich die Dürenerin zu einem Wendemanöver entschied. Als sie mit der Front ihres Fahrzeuges die Mittellinie überquerte, kam es zum Zusammenstoß mit dem Pkw eines 19-Jährigen aus Eschweiler. Dieser gab an, dass die 51-Jährige so plötzlich gewendet habe, dass er den Zusammenstoß nicht hätte verhindern können. Auf seinem Beifahrersitz befand sich eine 23-Jährige aus Langerwehe. Alle Unfallbeteiligten wurden mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht. Während die beiden Fahrer leichte Verletzungen davon trugen, wurde die Beifahrerin schwer verletzt.

