POL-DN: Motorradfahrer bei Unfall tödlich verletzt

Nideggen (ots)

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Donnerstagabend auf der L 11 zwischen Berg und Wollersheim. Ein Kradfahrer verstarb noch an der Unfallstelle.

Gegen 21:00 Uhr war ein 81-jähriger Autofahrer aus Nideggen auf einem Wirtschaftsweg unterwegs und beabsichtigte, nahe dem Ortseingang Berg die L 11 geradeaus zu überqueren. Seinen Angaben zufolge hatte er seinen Pkw zunächst an der Einmündung zur vorfahrtberechtigten Landesstraße angehalten und seine Fahrt fortgesetzt, als er keinen Querverkehr erkennen konnte. Auf der L 11 fuhr zur gleichen Zeit ein 48 Jahre alter Mann aus Zülpich mit seinem Motorrad aus Richtung Berg in Fahrtrichtung Wollersheim. Im Kreuzungsbereich mit dem Wirtschaftsweg kam es zum Zusammenstoß zwischen dem Krad und dem von links nach rechts querenden Pkw. Der Kradfahrer stürzte und wurde hierbei derart schwer verletzt, dass er von zwei Ersthelfern bis zum Eintreffen von Rettungskräften reanimiert werden musste. Der 48-Jährige verstarb dennoch an der Unfallstelle.

Ein Rettungswagen brachte den verletzten Pkw-Fahrer zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Die beiden Unfallfahrzeuge wurden beschlagnahmt, ein Sachverständiger wurde für die weiteren Ermittlungen hinzugezogen.

