POL-DN: Fahrradfahrer stürzt nach Überholung durch Pkw - Zeugen gesucht

Auf der Dr.-Overhues-Allee in Rölsdorf wurde gestern ein Radfahrer leicht verletzt. Da er den Unfallhergang selbst nicht rekonstruieren kann, sucht die Polizei nach Zeugen.

Der 51-Jährige aus Düren fuhr gestern gegen 14:00 Uhr mit seinem Fahrrad am rechten Fahrbahnrand der Dr. Overhues-Allee in Richtung Aachener Straße. Auf Höhe einer Verkehrsberuhigung sei er dann von einem Pkw überholt worden und dabei zu Fall gekommen. Er verlor das Bewusstsein und kam dann auf der Fahrbahn liegend zu sich. Er gab an, sich nicht an den genauen Unfallhergang erinnern zu können und auch nicht zu wissen, ob der Pkw ihn berührt habe. Der 51-Jährige wurde zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht.

Die Polizei sucht nun nach dem Pkw-Fahrer, der sich seiner Unfallbeteiligung möglicherweise gar nicht bewusst ist. Außerdem werden Zeugen gebeten, sich unter der Nummer 02421 949-5217 mit dem Verkehrskommissariat der Polizei in Verbindung zu setzen.

