POL-PDPS: Verkehrsunfall mit schwerverletztem Fußgänger

Zweibrücken (ots) - Schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt, wurde ein 69-jähriger Fußgänger, der am 04.12.2018 gegen 16.10 Uhr in Höhe der Verbandsgemeindeverwaltung die Landauer Straße von Süd nach Nord auf der dortigen Fußgängerfurt überqueren wollte. Dabei wurde er von einem Pkw angefahren, der vom Parkplatz der Verbandsgemeindeverwaltung nach rechts in die Landauer Straße einbog und von einem 49-Jährigen aus der Verbandsgemeinde gesteuert wurde. Der Fußgänger wurde stationär im Krankenhaus aufgenommen. Für wen die Fußgängerampel zum Unfallzeitpunkt Grünlicht zeigte, ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/9760 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de) sucht Zeugen des Unfallgeschehens.

