Feuerwehr Oberhausen

FW-OB: Eine leichtverletzte Person bei Verkehrsunfall auf der BAB 42

Bild-Infos

Download

Oberhausen (ots)

Am Freitagmorgen kam es zu einem Verkehrsunfall auf der BAB 42 hinter der Auffahrt Buschhausen in Fahrtrichtung Kamp-Lintfort. Die Feuerwehr rückte gegen 02:09 Uhr mit zwei Löschfahrzeugen, einem Rüstwagen, einem Notarzteinsatzwagen, zwei Rettungswagen sowie der Einsatzleitung aus. An der Einsatzstelle kollidierte ein PKW mit einem LKW. Nach erfolgter Verkehrsabsicherung konnte festgestellt werden, dass nur eine Person leicht verletzt wurde. Die Feuerwehr war mit 24 Einsatzkräften im Einsatz.

Rückfragen bitte an:



Feuerwehr Oberhausen

Telefon: 0208 8585-1

E-Mail: feuerwehrleitstelle@oberhausen.de

Original-Content von: Feuerwehr Oberhausen, übermittelt durch news aktuell