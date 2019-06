POL-DN: Roller gestohlen

Polizei Düren

Am Dienstagmittag stellte die Nutzerin eines Leichtkraftrads dieses nach einer Panne an der Roermonder Straße in Merken ab. Am Mittwochmittag stand es noch in der Nähe des Kreisverkehrs, doch als es am späten Abend abgeholt werden sollte, war es nicht mehr aufzufinden.

Hinweise auf den Verbleib des weiß-roten Rollers, an dem das grüne Versicherungskennzeichen 800CJL angebracht war, erbittet die Polizei an die Telefonnummer 02421 949-6425.

