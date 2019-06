Polizei Düren

POL-DN: Vier Männer bei Durchsuchungen in der Nordstadt festgenommen

Düren (ots)

In der Dürener Nordstadt wurden gestern sieben Objekte durchsucht. Drogen und eine größere Menge Bargeld wurden sicherstellt und vier Männer vorläufig festgenommen.

Im Rahmen zweier Strafverfahren wegen des Handels mit Betäubungsmit-teln wurden gestern in einem Sondereinsatz sieben gerichtliche Durchsu-chungsbeschlüsse in Wohnungen in der Dürener Nordstadt vollstreckt. Im Keller einer der Wohnungen stellte man über 400 g Marihuana und circa 200 g Haschisch sicher. Zwei männliche Personen wurden vorläufig festgenom-men. Eine fünfstellige Bargeldsumme wurde in einem anderen Objekt si-chergestellt. In einer weiteren Wohnung wurden zwei Männer festgenom-men.

Im Rahmen der Ermittlungen konnte der Tatverdacht gegen zwei Männer aus Albanien und einen Mann aus Syrien nicht erhärtet werden, sodass sie heute entlassen wurden. Ein weiterer Tatverdächtiger, ein Mann aus Syrien, wird einem Haftrichter vorgeführt.

