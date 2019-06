Polizei Düren

POL-DN: Treffer in der Spurenauswertung

Düren (ots)

Am 14.04.2019 nahm die Kriminalpolizei einen Einbruch in ein Einfamilienhaus in Titz auf (siehe Pressemeldung Polizei Düren vom 15.04.2019 "Einbrüche in Düren und Titz"). Derartige Pressemeldungen enthalten immer den Hinweis, dass die Polizei am Tatort Spuren gesichert und die Ermittlungen aufgenommen hat. Im Falle des Einbruchs in Titz führte die Spurenauswertung nun zu einem Treffer.

An verschiedenen Gegenständen im Haus konnten damals DNA-Spuren gesichert werden. Die Auswertung ergab nun, dass diese von einem 41-jährigen Albaner stammen. Der Mann wird bereits von mehreren Behörden europaweit mit europäischen Haftbefehlen wegen Wohnungseinbrüchen gesucht. Wo der Mann sich derzeit aufhält, ist nicht bekannt. Bei der Dürener Kriminalpolizei wird nun geprüft, ob der 41-Jährige auch für weitere Einbrüche im Kreisgebiet in Frage kommt.

Die erfolgreiche Spurensicherung und -auswertung macht noch einmal deutlich, wie wichtig es ist, Tatorte bis zur Aufnahme durch die Polizei nicht zu verändern. Sollten Sie zum Beispiel Opfer eines Einbruchs werden, warten Sie mit Aufräum- oder Reinigungsarbeiten, bis die Polizei mögliche Spuren gesichert hat.

