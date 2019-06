POL-DN: Ein Einbruch und ein versuchter Einbruch in Jülich

Polizei Düren

Ein Einbruch und ein versuchter Einbruch in Jülich

Jülich

Zum Glück ist nicht jeder Einbruchsversuch von Erfolg gekrönt. In Jülich brachen Unbekannte in eine Wohnung ein, ein anderes Mal blieb der Versuch, über einen Balkon in eine Erdgeschosswohnung einzudringen, erfolglos.

Am Mittwochabend wurden Polizeibeamte zu einem Mehrfamilienhaus in die Poststraße nach Jülich gerufen. Dort hatten sich unbekannte Täter zwischen den frühen Morgenstunden und dem frühen Abend zuerst über die Haustür Zugang zum Treppenhaus, dann zu einer Wohnung im dritten Stock verschafft. Dort versuchten sie, die Wohnungstür aufzuhebeln. Als dies nicht funktionierte, entfernten sie den Zylinder des Türschlosses.

Der oder die Täter entwendeten zahlreiche Uhren aus einer Sammlung, diverse Krawattennadeln und Feuerzeuge. Bei den entwendeten Gegenständen handelte es sich um Sammlerstücke von nicht geringem Wert, gab der Geschädigte den Beamten gegenüber an. Die genaue Ermittlung der Schadenshöhe steht noch aus.

Ebenfalls am Mittwoch gelang es unbekannten Tätern glücklicherweise nicht, in eine Erdgeschosswohnung einzudringen. Als eine Mieterin abends ihre Balkontür in der Straße "Meyburginsel" öffnete, bemerkte sie außen an der Tür Spuren, die auf einen Einbruchsversuch hindeuteten. Der oder die Täter kamen über den frei zugänglichen Garten relativ einfach auf den Balkon. Sie ließen jedoch von der Balkontür ab, als ihr Versuch, diese aufzuhebeln, erfolglos blieb. Es entstand ein Sachschaden von circa 200 Euro.

Sollten Sie Hinweise haben, die zur Aufklärung oder Ermittlung der Täter beitragen können, oder sonstige verdächtige Beobachtungen machen, dann wenden Sie sich bitte unter der Notrufnummer 110 an die Polizei Düren.

