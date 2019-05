Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Neunjähriger Radfahrer leicht verletzt (49-2005)

Speyer (ots)

20.05.2019, 19.20 Uhr Ohne auf den Fahrzeugverkehr zu achten ist im Emanuel-Geibel-Weg ein neunjähriger Radfahrer von einem Parkplatz aus auf die Fahrbahn gefahren. Dabei berührte er einen von links kommenden BMW an der Beifahrerseite und stürzte. Durch das verständigte DRK konnten lediglich leichte Verletzungen bei dem Neunjährigen festgestellt werden. Der vor Ort befindliche Vater sicherte zu, mit seinem Sohn bei einem Arzt vorstellig zu werden. Bei dem Zusammenstoß entstand an dem BMW Sachschaden in Höhe von 300 Euro.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Ludwigshafen

Pressestelle

Polizeiinspektion Speyer

Telefon: 06232-137-253 (oder -0)

E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell