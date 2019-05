Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Hochdorf-Assenheim) Motorradfahrer verursacht Lärmbelästigungen

Hochdorf-Assenheim (ots)

Ein Anwohner der Kurzen Straße beschwerte sich am späten Montagnachmittag über einen Motorradfahrer, der in den letzten Tagen immer wieder an seinem Haus vorbeigefahren sei, übermäßigen Lärm verursacht und sogenannte "Wheelies" gemacht habe. Außerdem würde er in der 30er-Zone zu schnell fahren. Ermittlungen der Polizei führten zu einem 19-jährigen Mann, der bereits im März dieses Jahres wegen gefährlicher Fahrmanöver, überhöhter Geschwindigkeit und Lärmbelästigung aufgefallen war. Er räumte gegenüber der Polizei bauliche Veränderungen an seinem Motorrad ein. Ihn erwartet nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen der Inbetriebsetzung eines Fahrzeugs, obwohl die Betriebserlaubnis erloschen war. Außerdem ist die Fahrerlaubnisbehörde über sein Verhalten informiert worden.

