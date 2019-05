Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Fahrradbesitzer gesucht (12-1705)

17.05.2019, 09.30 Uhr Am vergangenen Freitag hat eine Hausbewohnerin in der Ludwig-Uhland-Straße drei Jugendliche im Alter zwischen 15 und 17 Jahren dabei beobachtet, wie sie ein Fahrrad vor ihrem Haus an einer Hecke abgestellt haben und sich danach lachend und sehr schnell rennend in Richtung Albert-Einstein-Straße entfernten. Aufgrund der Uhrzeit und der Örtlichkeit wurde anfangs davon ausgegangen, dass es sich hier um einen Schülerstreich während der großen Pause in der Woogbachschule handelt. Bis heute hat niemand das Fahrrad bei der Polizei als gestohlen gemeldet. Der rechtmäßige Besitzer kann sein Fahrrad bei der Polizeiinspektion Speyer abholen. Bei dem Fahrrad handelt es sich um Herren Tourenrad der Marke Clipper, 18 Gänge, Farbe türkis/lila.

