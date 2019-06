Polizei Düren

POL-DN: Pkw überschlägt sich - vier Personen verletzt

Vettweiß (ots)

Mit drei leicht- und einer schwerletzten Person endete am Dienstag ein Verkehrsunfall auf der K 33.

Gegen 17:20 Uhr war ein 18-jähriger Autofahrer aus Kreuzau auf der K 33 aus Richtung Jakobwüllesheim in Fahrtrichtung Vettweiß unterwegs. In seinem Fahrzeug befanden sich drei Mitfahrer im Alter zwischen 14 und 18 Jahren. Nach übereinstimmenden Angaben lenkte der Fahranfänger aus bislang ungeklärter Ursache plötzlich nach links. Anschließend zog er ruckartig nach rechts. Der Wagen kam von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Auf den Rädern stehend kam er zum Stillstand. Die hinter dem Auto befindlichen Zeugen und weitere Verkehrsteilnehmer hielten sofort an und leisteten bis zum Eintreffen der Rettungskräfte Erste Hilfe. Alle Fahrzeuginsassen wurden zur Behandlung in umliegende Krankenhäuser verbracht. Während der Fahrer und zwei seiner Mitfahrer nach ambulanter Behandlung entlassen wurden, musste eine 18-Jährige aus Vettweiß zur stationären Behandlung im Krankenhaus bleiben. An dem Pkw entstand ein Sachschaden von circa 8000 Euro. Er musste von der Unfallstelle abgeschleppt werden.

