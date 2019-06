Polizei Düren

POL-DN: Besitzer eines Fahrrades gesucht

Jülich (ots)

Eine Zeugin beobachtete am frühen Dienstagabend einen vermutlichen Fahrraddiebstahl. Während der vermeintliche Geschädigte und der Tatverdächtige sich entfernten, blieb das Fahrrad beschädigt zurück.

Kurz nach 19:00 Uhr konnte die Zeugin von ihrem Standort aus sehen, wie ein dunkelhäutiger Jugendlicher mit einem schwarzen Fahrrad aus Richtung Freibad Jülich in Richtung der Brücke zur Aachener Straße fuhr. Ihm hinterher lief ein etwa 12 bis 13 Jahre alter blonder Junge. Dieser rief lautstark, der andere solle ihm sein Fahrrad zurückgeben. Nach Überqueren der Brücke gelang es dem Kind, den Jugendlichen anzuhalten. Dieser warf daraufhin mehrmals das Rad auf den Boden und beschädigte es dadurch. Sowohl der Junge als auch der Jugendliche entfernten sich schließlich. Während der mutmaßliche Geschädigte zurück in Richtung Freibad lief, entfernte sich der Tatverdächtige in Richtung Ellbachstraße. Das kaputte Rad blieb zurück.

Das Fahrrad wurde durch die Polizei sichergestellt. Der Geschädigte bzw. seine Eltern werden gebeten, sich mit der Polizei in Jülich in Verbindung zu setzen. Hinweise auf den flüchtigen Jugendlichen, der nicht näher beschrieben werden konnte, nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02421 949-6425 entgegen.

