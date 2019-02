Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Lage Vorteil-Center-Unkel

Polizei Linz (ots)

Derzeit ist die FW und Rettungsdienst im Einsatz beim Vorteil-Center-Unkel. Unklare Lage - möglicherweise kleiner Brand mit Rauchgasfolge oder Gas Austritt. Abschließend nicht geklärt. Nachfragen bitte erst, ab 20 Uhr

Rückfragen bitte an:



Polizei Linz am Rhein

Am Konvikt 1

53545 Linz am Rhein

02644-943-0



Polizeidirektion Neuwied/Rhein



Telefon: 02631-878-0

www.polizei.rlp.de/pd.neuwied



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell