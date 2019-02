Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Wissen - Verkehrsunfall mit Sachschaden

57537 Wissen, B 62 (ots)

Am Di., 19.02.2019, gegen 10:04 Uhr, befuhr ein 57-jähriger Fahrzeugführer eines Pkw Citroén die B 62 aus Richtung Bahnhof kommend in Richtung Altenkirchen. Ein entgegenkommender 20-jähriger Fahrzeugführer eines Pkw VW Golf hatte sich auf der Linksabbiegerspur in Richtung Güterbahnhof eingeordnet und bog nach links ab, ohne den Vorrang des 57-Jährigen zu beachten. Es kam zum Zusammenstoß. Dabei entstand an beiden Fahrzeugen insgesamt ca. 5000,-EUR Sachschaden.

