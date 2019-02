Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Wissen - Verkehrsunfall mit Sachschaden

57537 Wissen, Bahnhofstr. (ots)

Am Di., 19.02.2019, gegen 19:25 Uhr, warteten eine 27-jährige Fahrzeugführerin eines Pkw BMW Mini und dahinter ein 55-jähriger Fahrzeugführer eines Pkw Daimler-Benz, vor der Rotlicht anzeigenden Lichtzeichenanlage in Wissen an der Kreuzung Bahnhofstraße/Marktstraße, wobei sie sich der Verkehrseinrichtung aus Richtung Europakreisle genähert hatten. Beim Wechsel der Lichtzeichenanlage von Rotlicht auf die grüne Phase fuhr der Beteiligte 55-Jährige verfrüht an und stieß leicht gegen den noch vor ihm stehenden Pkw Mini. Es entstand ca. 2000,-EUR Sachschaden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiwache Wissen

Rainer Greb, PHK

Telefon: 02742-935120

pwwssen@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell