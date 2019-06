Polizei Düren

POL-DN: Tatverdächtiger nach Einbruch und Diebstahl ermittelt

In der Nacht von Sonntag auf Montag wurde in ein Haus im Hans-Böckler-Weg in Aldenhoven eingebrochen.

Montagmorgen (24.06.2019), gegen 07:00 Uhr, stellte die Bewohnerin des Hauses fest, dass offenbar jemand ins Haus eingedrungen war und die Autoschlüssel entwendet hatte. Der Wagen stand nicht mehr vor der Tür. Im Zuge der Tatortaufnahme vor Ort teilte eine Zeugin mit, das Auto noch am Morgen fahrenderweise in Aldenhoven gesehen zu haben. Eine Fahndung verlief zu diesem Zeitpunkt negativ.

Gegen Mittag stießen Familienangehörige der Anzeigenerstatterin in Aldenhoven auf den gestohlenen Wagen. Sie hielten sich erst einmal verborgen. Ein Mann kam kurze Zeit später mit dem Autoschlüssel auf das Fahrzeug zu und wollte wegfahren. Er wurde sogleich angesprochen. Der Tatverdächtige versuchte noch mit dem Auto wegzufahren. Dieses gelang ihm jedoch nicht mehr. Bis zum Eintreffen der Polizei wurde er festgehalten.

Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen 18-Jährigen aus Aldenhoven, der nur wenige Tage zuvor aus der Haft entlassen worden war. Dort hatte er eine Freiheitsstrafe wegen Diebstahlsdelikten verbüßt. Im Zuge der Ermittlungen wurde noch ein 30-jähriger Aldenhovener festgenommen. Der Tatverdacht gegen ihn ließ sich jedoch nicht erhärten. Der 18-Jährige wurde am Dienstag einem Haftrichter vorgeführt. Neben dem Einbruch und dem Pkw-Diebstahl wird ihm auch Fahren ohne Fahrerlaubnis und Fahren unter Drogeneinfluss vorgeworfen. Das Gericht ordnete die Untersuchungshaft an, die der Tatverdächtige jedoch unter Beachtung von Auflagen nicht antreten muss. Ob der 18-Jährige für weitere Taten als Einbrecher in Frage kommt, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen.

