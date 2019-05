Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 190517-1-pdnms Unfall auf der Autobahn

Rendsburg (ots)

BAB 7/Rendsburg/Am 16.05.19 um 13.54 Uhr ereignet sich auf der BAB 7 zwischen den Anschlussstellen Büdelsdorf und Owschlag, Fahrtrichtung Norden, ein folgenschwerer Verkehrsunfall. Kurz vor der AS Owschlag kam ein Nissan X-Trail, der mit zwei Personen besetzt war, aus bisher noch ungeklärten Gründen nach rechts gegen die Leitplanke. Von dort schleuderte er an die Mittelschutzplanke und überschlug sich anschließend mehrfach. Der 80 Jahre alte Fahrer und die 79jährige Beifahrerin wurden durch den Unfall schwer verletzt, aber nicht lebensgefährlich. Sie wurden in ein Krankenhaus eingeliefert. Am Unfallfahrzeug entsandt ein Totalschaden. Durch den Unfall wurde die BAB vollgesperrt. Da die Unfallursache zunächst nicht festgestellt werden konnte, wurde ein Sachverständiger hinzugezogen. Die umfangreichen Untersuchungen hatten eine 3,5 stündige Vollsperrung zur Folge.

Michael Heinrich

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Neumünster

Pressestelle



Telefon: 04321-945 2222

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell