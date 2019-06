POL-DN: Drei Schwerverletze bei Verkehrsunfall

Polizei Düren

Drei Schwerverletze bei Verkehrsunfall

Langerwehe

Drei Schwerverletzte, ein Leichtverletzter und ein glücklicherweise unverletztes Kleinkind. Das ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich Donnerstagabend auf der B 264 in der Nähe von Langerwehe ereignet hat.

Drei Rettungswagen, ein Notarzt, die Feuerwehr Langerwehe und drei Streifenwagen der Polizei waren Donnerstagabend bei einem schweren Verkehrsunfall auf der B 264 bei Langerwehe im Einsatz. Gegen 19:30 Uhr befuhr eine 24-Jährige die L13 von Geich in Richtung D`Horn. Ihren eigenen Angaben nach zeigte die Ampel an der Kreuzung zur B 264 grünes Licht, so dass sie die Kreuzung überqueren wollte. Zeugen bestätigten das grüne Ampelsignal. Gleichzeitig näherten sich auf der B 264 aus Richtung Düren mehrere Fahrzeuge. Nach Zeugenaussagen der hinteren Fahrzeugführer zeigte die Ampel in Fahrtrichtung Langerwehe Rotlicht, so dass die Zeugen ihre Fahrzeuge abbremsen mussten. Trotzdem fuhr das vordere Fahrzeug noch in den Kreuzungsbereich hinein. An dessen Steuer saß ein 31 Jahre alter Mann aus Elsdorf. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der Aufprall war so stark, dass der Wagen der jungen Frau aus Langerwehe von der Fahrbahn abhob, gegen ein Verkehrsschild prallte und abseits der Straße zum Stehen kam. Die 24-Jährige und ihre 56 Jahre alte Beifahrerin wurden schwer verletzt und mussten mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht werden. Der Unfallverursacher selbst wurde leicht verletzt, seine 53-jährige Mitfahrerin wurde zur stationären Behandlung ihrer Verletzungen in ein Krankenhaus transportiert. Ein mitfahrender Zweijähriger blieb unverletzt, er hatte in einem entsprechenden Kindersitz auf der Rücksitzbank gesessen.

Entgegen der Zeugenaussagen gab der 40-jährige Fahrer aus Elsdorf an, die Ampel in Fahrtrichtung Langerwehe habe noch grünes Licht gezeigt, als er in die Kreuzung fuhr. Ein Defekt der Lichtzeichenanlage konnte durch die Polizeibeamten ausgeschlossen werden. Die Ermittlungen dauern an.

