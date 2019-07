Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 190702-6: Autofahrer tödlich verletzt - Hürth

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Am Dienstagnachmittag (02. Juli) ist auf dem Bertrams-Jagdweg (L 103) ein 28-jähriger Autofahrer beim Zusammenstoß mit einem Lkw ums Leben gekommen.

Gegen 13:30 Uhr fuhr der 28-Jährige auf dem Bertrams-Jagdweg in Richtung Industriestraße. Vor der Kurve kam er aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen geparkten Lkw, der neben dem Fahrstreifen stand. Der Autofahrer verstarb noch an der Unfallstelle. Der 47-jährige Fahrer des Lkw wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr pumpte auslaufende Betriebsstoffe ab. Die Unfallstelle wird noch bis in die frühen Abendstunden gesperrt und der Verkehr über die Grubenstraße umgeleitet. (bm/nh)

