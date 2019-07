Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 190702-5: Spuren führten zu Unfallverursacher - Pulheim

Rhein-Erft-Kreis (ots)

In der Nacht auf Dienstag (02. Juli) ist ein Autofahrer nach einem Verkehrsunfall in der Blumenstraße geflüchtet. Spuren auf der Straße führten Polizisten zu ihm.

Ein Zeuge verständigte am Morgen gegen 07:00 Uhr die Polizei, da er festgestellt hat, dass jemand über eine Verkehrsinsel gefahren war und ein Verkehrsschild beschädigt hatte. Polizeibeamte fanden am Unfallort Spuren in Form von Kühlerwasser, die sie zum Unfallfahrzeug führten, das im Nordpark parkte. Gegen den Halter des Autos (45) leiteten sie ein Strafverfahren wegen Unfallflucht ein. (nh)

