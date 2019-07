Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 190702-3: Polizist im Ruhestand meldete Trunkenheitsfahrt - Frechen

Am Montag stoppten Polizisten insgesamt vier berauschte Männer mit erheblichen Atemalkoholkonzentrationen.

Der Beamte (i.R.; 60) befand sich am Montag (01. Juli) um 14:15 Uhr auf der Keimesstraße in Frechen. Dort bemerkte er einen Mann, der schwankend und stolpernd in ein Auto stieg und in Richtung Freiheitsring davonfuhr. Der 60-Jährige informierte seine Kollegen, die den 41-jährigen Mann an der Wohnanschrift antrafen. Ein Atemalkoholvortest ergab einen Wert von 1,62 Promille. Um 12:45 Uhr sahen Polizisten einen angetrunkenen Fahrradfahrer auf der Stiftsstraße in Kerpen. Sie stoppten den 51-Jährigen. Der Vortest bei ihm ergab einen Wert von 2,46 Promille. Um 19:50 Uhr überprüften Beamte einen Autofahrer, der von Zeugen dabei gesehen wurde, wie er sich angetrunken hinters Steuer seines Autos setzte und vom Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Orrer Straße in Pulheim fuhr. Auch er konnte in seiner Wohnung angetroffen werden. Sein Wert: 1,84 Promille. Am Dienstag (02. Juli) überprüften Polizisten um 00:00 Uhr den Fahrer (19) eines Autos, das auf der Rostocker Straße stand. Der Fahrer gab auf Befragen an, Kokain zu sich genommen zu haben. Ein Drogenvortest bestätigte seine Aussage. Allen Fahrern untersagten die Beamten die Weiterfahrt. Ein Arzt entnahm ihnen eine Blutprobe. Ihre Führerscheine stellten die Beamten sicher. (bm)

