Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 190702-1: Auto von Lkw erfasst - Elsdorf

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Am Montagmorgen (01. Juli) ist auf der Bundesstraße (B) 477 ein Auto von einem Lkw erfasst worden. Die Autofahrerin (32) wurde beim Unfall schwer verletzt.

Die 32-Jährige fuhr gegen 07:45 Uhr auf der B 477 in Richtung Paffendorf, als sie im Einmündungsbereich zur Kreisstraße (K) 41 der Lkw eines 44-jährigen Mannes erfasste. Nach notärztlicher Versorgung kam die Frau in ein Krankenhaus. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt. Das beschädigte Auto wurde abgeschleppt. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die K 41 in Richtung Paffendorf bis etwa 09:00 Uhr gesperrt. (nh)

