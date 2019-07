Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 190701-4: Ladendetektiv stellte Räuber - Frechen

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Ein 44-jähriger Mann versuchte, nach dem Diebstahl von Werkzeugen, gewaltsam aus einem Baumarkt zu flüchten.

Der 44-Jährige steckte sich am Freitag (28. Juni) um 19:20 Uhr in einem Baumarkt an der Europaallee Werkzeuge ein. Der Ladendetektiv (42) bemerkte das und wartete am Kassenbereich auf ihn. Dort sprach ihn der Ladendetektiv an, worauf der 44-Jährige die Flucht ergriff. Auf dem Parkplatz gelang es dem Detektiv, den Täter festzuhalten. Dabei verletzte er sich leicht. Nach einer Rangelei eilten weitere Mitarbeiter des Hauses hinzu und halfen bei der Festnahme. Polizisten führten ihn einer Polizeiwache zu und leiteten ein Strafverfahren ein. (bm)

