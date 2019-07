Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 190701-2: Schwer verletzte Radfahrerin/ Bergheim

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Eine 48-Jährige hat sich am Samstagnachmittag (29. Juni) bei einem Zusammenstoß mit einem Auto schwere Verletzungen zugezogen.

Die Radfahrerin fuhr gegen 15:40 Uhr auf der Straße "Hallerhof" in Richtung Glessen. Als sie die Landesstraße (L) 91 überquerte, kam es zum Zusammenstoß mit einem Auto. Der 25-jährige Autofahrer fuhr auf der L 91 aus Richtung Oberaußem kommend. Er sah nach eigenen Angaben noch die querende Radfahrerin, konnte trotz Vollbremsung aber einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Die 48-Jährige, die keinen Fahrradhelm trug, verletzte sich schwer. Ein Rettungswagen brachte sie in ein Krankenhaus. Der 25-Jährige verletzte sich leicht und wurde ambulant behandelt. Das Auto des Fahrers war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Die Polizei rät allen Fahrradfahrerinnen und Fahrradfahrern einen Helm zu tragen. Dieser kann schwere Verletzungen verhindern und so gegebenenfalls Leben retten. (bb)

