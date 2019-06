Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfall mit erheblichem Sachschaden - Zeugen gesucht

Trier (ots)

Am Samstag, 29.06.2019 gegen 18:15 Uhr ereignete sich im Kreuzungsbereich Martinsufer / Ausoniusstraße ein Verkehrsunfall, bei dem zwei Fahrzeuge erheblich beschädigt wurden. Im Rahmen der Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise darauf, dass ein weiteres Fahrzeug, vermutlich ein Pkw Mercedes an dem Unfall beteiligt gewesen sein soll. Dieses Fahrzeug habe das Martinsufer, aus Richtung BAB kommend in Richtung Konz befahren und sei eventuell - trotz bestehenden Rotlichtes der Lichtzeichenanlage - in den Kreuzungsbereich eingefahren. Der Fahrer dieses Fahrzeugs habe sich anschließend von der Unfallstelle entfernt. Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Trier in Verbindung zu setzen: 0651-9779 3200

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Trier

Polizeiinspektion Trier

Südallee 3

Telefon: 0651-9779-3200

www.polizei.rlp.de/pd.trier



