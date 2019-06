Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Außenbeleuchtung von Wohnhaus entwendet.

Birkenfeld (ots)

Am 28.06.2019 teilte ein Anwohner des Pfalzgrafenweges in Birkenfeld einen Diebstahl vom letzten Sonntag, dem 23.06.2019, der Polizei Birkenfeld nachträglich mit. Bisher unbekannte Täter hatten ihm die 30-Jahre alte Außenbeleuchtung mit Glaskörper von der Hauswand des Eingangs- Bereiches abmontiert und entwendet. Nur der Lampensockel verblieb an der Außenwand zurück.

Die Polizei Birkenfeld bittet um sachdienliche Hinweise unter der Tel.: 06782-9910.

