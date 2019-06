Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Heuballenbrand während Fahrt

Mannebach (ots)

Am Freitag, den 28.06.2019 kam es gegen 13:50 Uhr auf der L 135 zwischen Saarburg und Mannebach in Höhe des Sportplatz Mannebach zu einem Brand von Heuballen. Der Fahrer eines Traktors transportierte die 5 Rundballen auf einem Anhänger. Während des Transports geriet einer der Heuballen aus bisher ungeklärter Ursache in Brand. Der Fahrzeugführer bemerkte den Brand und konnte den Anhänger von der Zugmaschine lösen. Der Anhänger sowie die darauf befindlichen Heuballen brannten aus. Es entstand ein Sachschaden von ca. 2000EUR. Der Fahrer des Gespanns blieb unverletzt.

Im Einsatz waren die Feuerwehren Saarburg, Beurig, Konz, Mannebach, Ayl sowie der DRK Ortsverein Saarburg.

