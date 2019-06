Feuerwehr Wetter (Ruhr)

FW-EN: Wetter - Feuerwehrangehöriger verhindert schlimmeres

Wetter (Ruhr) (ots)

Die Löschgruppe Grundschöttel wurde am Sonntagabend um 18:25 Uhr zu einem Mehrfamilienhaus in der Von-der-Recke-Straße alarmiert. Ein dort wohnender Feuerwehrangehöriger bemerkte Brandgeruch im Treppenraum und stellte dann schnell fest, daß es in einem Blumenkasten auf einem Balkon einen Schwelbrand gab. Die Tür der entsprechenden Wohnung wurde mittels Spezialwerkzeug geöffnet. Der brennende Blumenkasten wurde geflutet und die nebenstehenden Blumenkübel vorsorglich auch. Eine leer stehende Wohnung und das Treppenhaus wurden mittels Lüfter vom Rauch befreit. Weitere Maßnahmen waren nicht erforderlich. Der Einsatz konnte nach einer guten Stunde beendet werden. Für die Dauer der Löscharbeiten war die Fahrbahn in dem Bereich komplett gesperrt.

