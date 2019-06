Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen

Uslar (ots)

BODENFELDE (stüw.) Am Dienstag, 11.06.2019, gegen 09.25 Uhr, kam es auf der K 449 zwischen Uslar und Bodenfelde zu einem Verkehrsunfall. Eine 30-jährige Frau aus einer Uslarer Ortschaft befuhr mit einem Pkw die K 449 aus Richtung Uslar kommend in Richtung Bodenfelde. In Höhe "Breiter Busch" verlor sie in einer Rechtskurve die Kontrolle über den Pkw und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Pkw blieb auf der Fahrerseite liegen. Die Frau und ihr 1 1/2-jähriges Kind wurden dabei leicht verletzt. Beide wurden vorsorglich mit einem RTW der Universitätsmedizin in Göttingen zugeführt. Der beim Unfall entstandene Schaden beläuft sich auf ca. 3.200,- Euro.

